L’eliminazione dalla Coppa Italia, avvenuta ieri per mano della Lucchese, lascia in eredità all’Olbia qualche luce e tante ombre.

Nell’appuntamento del “Porta Elisa” la squadra di Roberto Occhiuzzi avrebbe dovuto sfoderare la reazione sollecitata dal presidente Alessandro Marino nel bel mezzo della crisi in campionato, che in parte c’è stata, con un buon primo tempo. Nella ripresa, però, i bianchi hanno finito per subire l’avversario, perdendo, infine, 1-0 con gol di Maddaloni allo scadere del recupero dei tempi regolamentari. “I ragazzi hanno fatto un'ottima prestazione. È un momento in cui dobbiamo far fronte anche alle tante defezioni e non potevamo permetterci di spremerci fino all'ultimo: un plauso particolare a König, Sanna e Glino, i più giovani in campo”, è tuttavia soddisfatto Occhiuzzi.

“Mi aspettavo dalla squadra una risposta per noi stessi, per la società, per i tifosi e, al di là del risultato finale, c'è stata. Nel primo tempo abbiamo alzato il baricentro prendendo campo e costringendo la Lucchese a giocare sulle ripartenze. Nella ripresa è avvenuto invece il contrario, ed è stata più dura anche perché abbiamo dovuto dosare le energie in vista di domenica”, aggiunge l’allenatore dell’Olbia, impegnata tra tre giorni sul campo dell’Imolese per la 12ª giornata di Serie C.

Un impegno più importante di quello di Coppa, in vista del quale il club ha deciso di prolungare il soggiorno oltre Tirreno del gruppo, ospite del centro sportivo Coni di Tirrenia fino alla trasferta di Imola.

© Riproduzione riservata