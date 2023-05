A un mese dalla scadenza del termine per l’iscrizione al prossimo campionato, l’Olbia è impegnata su tre fronti.

Quello relativo agli adempimenti per partecipare alla stagione che per i bianchi sarà l’ottava consecutiva in Serie C, la scelta dell’allenatore e il mercato. Che, va da sé, dipenderà pure dal nuovo tecnico, per il quale si potrebbe chiudere in settimana.

Tra i papabili è spuntato Claudio Bellucci. Romano, classe 1975, ex attaccante di Sampdoria e Napoli, vanta l’esperienza alla guida tecnica delle giovanili dei blucerchiati e della prima squadra ligure come collaboratore di Walter Zenga, di primo allenatore in Serie C di Arezzo e Albissola, con cui ha affrontato l’Olbia nel 2018, e, soprattutto, quella sulla panchina del Cagliari, in Serie A, nella stagione 2021/22 come vice di Walter Mazzarri.

Ma non dispiacciono Leandro Greco, oggi secondo di Pierpaolo Bisoli al Sudtirol, in Serie B, e Alberto Villa, che sarebbe ai titoli di coda con la Pergolettese. I profili corrisponderebbero a quello tracciato dal club, che, in attesa di novità sui possibili acquirenti, procede programmando la prossima stagione con Alessandro Marino saldo alla barra.

Le ultime sono state settimane fitte di colloqui per il direttore sportivo Tomaso Tatti: la guida tecnica resta il primo pensiero del dirigente, nella consapevolezza che solo dopo aver individuato il successore di Roberto Occhiuzzi sarà possibile iniziare a costruire la squadra che affronterà il prossimo campionato.

Un campionato che cinque tifosi – notizia delle ultime ore – non potranno seguire perché colpiti da Daspo, rei di aver tenuto, in concorso con altri ultras, condotte pericolose in occasione dell'incontro Ancona-Olbia dello scorso febbraio.

