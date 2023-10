L’Olbia ritrova successo, sorriso e 3 punti importantissimi contro la Fermana. Nello scontro salvezza del “Nespoli”, giocato stasera e valido per la 10ª giornata di Serie C, la squadra di Leandro Greco si è imposta in rimonta 2-1, realizzando un risultato che mancava dal secondo turno di campionato.

Sotto dopo 12’, trafitti da Montini, i bianchi si rifanno nella ripresa pareggiando i conti con Ragatzu al 20’. L’ex Cagliari spreca il rigore ottenuto per un fallo in area ai danni di Nanni al 28’, ma rimedia Dessena, che da un piazzato dello stesso Ragatzu, firma il 2-1.

Il turno infrasettimanale permette ai galluresi – che devono comunque recuperare una gara – di issarsi a quota 11 in classifica, e di ricominciare a respirare.

