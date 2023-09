Tra le tre squadre a punteggio pieno dopo le prime due giornate di Serie C non sorprendono Carrarese e Torres, costruite per un campionato da protagonista.

Ma l’Olbia sì. Anche perché, a differenza delle coinquiline del primo piano del girone B, nei primi due appuntamenti della stagione ha sconfitto due tabù, ovvero Cesena e Vis Pesaro, dimostrando di poter sovvertire ogni tipo di pronostico. Con un tecnico, Leandro Greco, esordiente assoluto come primo allenatore, peraltro. Dettaglio non irrilevante.

Un tecnico che intanto, in vista del prossimo altro impegnativo appuntamento, il derby con la Torres, in programma sabato sera al “Nespoli”, avverte: «Questi 6 punti non devono farci pensare che siamo diventati bravi tutto a un tratto, il percorso è lungo, ma il lavoro che stiamo facendo mi sta piacendo molto, e dobbiamo continuare così». Con questa sorta di mantra l’Olbia tornerà ad allenarsi oggi per preparare la sfida delle sfide.

Una partita che potrebbe saltare Mordini, uscito per infortunio venerdì contro la Vis Pesaro: le sue condizioni sono tutte da valutare, ma pare che il giocatore, costretto ad abbandonare il campo dopo 19’, abbia accusato un problema muscolare.

Da monitorare anche Nanni, partito dalla panchina nell’ultimo match: al suo posto, nella formazione titolare, il debuttante Scapin. «Nicola ha avuto un piccolo problema che ha poi recuperato, ma ho preferito non rischiarlo anche perché ho fiducia in Thomas, che ha giocato, infatti, una grande partita», ha spiegato Greco dopo la Vis Pesaro.

