Si avvicina la fine del mese e quindi anche la scadenza dei contratti.

Il mercato della Torres dovrebbe registrare un'impennata dopo due mesi che hanno portato finora solo le conferme del tecnico Alfonso Greco, del direttore sportivo Andrea Colombino e l'ingaggio di Marco Sanna come allenatore della Primavera.

Tra le conferme per i contratti in scadenza manca solo l'ufficialità per Riccardo Pinna, sassarese, classe 2000, che nel finale di stagione è stato tra i protagonisti, sia come difensore centrale, sia come terzino sinistro.

Si cerca invece un nuovo attaccante ed è stato fatto un sondaggio per Giulio Giordani, trequartista-punta classe 1994, l'anno scorso col Montevarchi, dove in 33 partite, ha prodotto 7 gol e 3 assist. Su Giordani sembra ci sia pure l'interesse dell'Avellino.

