Dieci giorni a Sassari e poi due settimane in Friuli Venezia Giulia. La società rossoblù ha fissato le date del raduno e del ritiro. La squadra si ritroverà al "Vanni Sanna" di Sassari il 12 luglio. Fino al 15 i ragazzi del confermato tecnico Alfonso Greco svolgeranno una seduta al giorno e le visite mediche di rito. Da lunedì 17, e fino al 22, le sedute di allenamento saranno doppie e oltre alla parte atletica, si inizierà a lavorare anche sulla tattica.

La mattina del 22 luglio la comitiva rossoblù si trasferirà a Sappada, in Friuli Venezia Giulia, dove rimarrà per due settimane (rientro in città il 4 Agosto) e svolgerà la parte più sostanziosa della preparazione. Durante la permanenza in Friuli la Torres disputerà tre amichevoli con giorno e orario ancora da definire. Una volta rientrata in città, la squadra proseguirà gli allenamenti a Sassari in vista dell’esordio ufficiale della stagione in Coppa Italia previsto per il 20 Agosto.

Prima della Coppa Italia verranno disputate altre due amichevoli, anche in questo caso con giorno e orario ancora da definire. Il campionato partirà invece il 27 agosto.

© Riproduzione riservata