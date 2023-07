Un veterano che ha pure 84 presenze in serie B (Cosenza) per sistemare la difesa: Riccardo Idda. Un giocatore esperto che ha calcato a sua volta i campi della B (41 gare tra Carpi e Modena) per sistemare il centrocampo: Daniele Giorico. Coi due giocatori algheresi la Torres piazza un doppio colpo che aumenta il tasso tecnico e di personalità della squadra affidata ad Alfonso Greco.

Rientra in rossoblù dopo undici anni Riccardo Idda, difensore centrale, classe 1988, 185 cm per 80 kg. Proprio da Sassari il giocatore algherese dopo aver vinto Eccellenza e serie D ha il volo tra i professionisti: Casertana in C, Virtus Francavilla e Cosenza con la promozione nella serie cadetta, per poi far ritorno negli ultimi due anni alla Virtus Francavilla, dove ha giocato le ultime due annate ed è stato capitano.

Daniele Giorico, algherese classe 1992, figlio dell'attuale tecnico del Latte Dolce Mauro Giorico è un centrocampista che può fare anche la mezzala. È cresciuto nel settore giovanile del Cagliari e ha indossato pure le maglie di Venezia e Trieste. Nella stagione passata ha indossato la maglia del Pordenone che è arrivato secondo nel girone C della serie C ma poi ha rinunciato all'iscrizione e quindi si è svincolato.

