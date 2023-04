Sempre fuori dai playout in tutta questa prima stagione del ritorno in serie C.

E la Torres si è guadagnata la possibilità di salvarsi per meriti esclusivamente propri, senza dover attendere le disgrazie altrui. La squadra sassarese ha ancora due gare: trasferta a Gubbio e chiusura al “Vanni Sanna” contro la Fermana.

Il +3 di vantaggio sulla Vis Pesaro può consentire ai rossoblù di Greco di archiviare il discorso della salvezza diretta già sabato prossimo a Gubbio in caso di vittoria. Perché ciò avvenga oltre al colpaccio in terra umbra deve verificarsi una di queste due condizioni: sconfitta della Vis Pesaro a Cesena oppure pareggio casalingo dell'Imolese contro il San Donato. Va ricordato infatti che il playout tra sedicesima e diciannovesima non si gioca se la differenza è di 9 o più punti. Attualmente fra Torres e Imolese il divario è proprio di 9 punti.

Invece in caso di pareggio a Gubbio la squadra sassarese è comunque salva se la Vis Pesaro perde a Cesena e l'Alessandria non va oltre il pari sul campo dell'Aquila Montevarchi. Nel caso non si verifichino risultati delle concorrenti favorevoli, la Torers avrà comunque il match casalingo contro la Fermana per festeggiare la permanenza in serie C.

