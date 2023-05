L'amichevole di giovedì scorso contro il Latte Dolce, neo promosso in serie D, ha rappresentato il rompete le righe per la squadra rossoblù che non si sta allenando.

La dirigenza ha tre mesi in più rispetto alla scorsa stagione per programmare il nuovo campionato che per forza di cose dovrà rappresentare uno step in termini di risultati e ambizioni, vale a dire non solo la salvezza diretta ma anche il tentativo di agguantare muna delle ultime posizioni valide per i playoff. In fin dei conti il decimo posto è stato raggiunto dalla Recanatese, formazione che nel girone d'andata era impelagata in zona playout ma nel girone di ritorno è stata capace di ottenere 29 punti e chiudere a quota 47, insieme al Rimini, a +6 dalla Torres.

La dirigenza rossoblù riflette sul futuro e sulle due figure fondamentali per impostare il mercato: l'allenatore e il direttore sportivo. Se proseguirà il rapporto col tecnico Alfonso Greco e il direttore sportivo Andrea Colombino le prime mosse arriveranno presto, altrimenti si dovrà attendere la fine di playoff e playout per individuare il nuovo allenatore e/o il nuovo diesse.

