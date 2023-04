Tutto dipende dalla squadra sassarese per la salvezza diretta, ma fare risultato positivo sabato a Gubbio non sarà semplice. Dopo essersi fatti battere dall'Olbia in casa, gli umbri hanno pareggiato col Cesena e vinto poi quattro parte consecutive, contro recanatese, Lucchese, San Donato Tavarnelle e Vis Pesaro. Nel turno pre-pasquale stavano anche per sbancare Siena ma sono stati raggiunti al 90'.

Occhio all'attacco che è in grande forma: 12 gol nelle ultime sei gare.

La Torres col ritorno di Greco in panchina e di Diakite al centro dell'attacco ha sempre segnato: 5 gol in tre gare che hanno fruttato 5 punti.

In teoria potrebbe bastare anche il pareggio a Gubbio come nel match d'andata (0-0 al “Vanni Sanna”) per festeggiare la salvezza diretta, se la Vis Pesaro perderà a Cesena (il vantaggio salirà a +4 a un turno dal termine) e l'Alessandria non andrà oltre il pari a Montevarchi contro l'Aquila.

