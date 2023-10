Impresa fallita. L’Olbia si presenta al “Moccagatta” di Alessandria per la sfida con la Juventus Next Generation con l’idea di bissare il successo di mercoledì sulla Fermana, invece contro l’Under 23 della Vecchia Signora rimedia una sonora sconfitta.

Nel match dell’11ª giornata di Serie C la squadra di Leandro Greco viene piegata 3-1 da una formazione che in casa non vinceva da un mese, e che grazie ai 3 punti conquistati questo pomeriggio può agganciarla a quota 11 in classifica, trascinandola di nuovo in zona playout. Ciliegina sulla torta l’espulsione per doppia ammonizione di Dessena, che ha lasciato la sua squadra in inferiorità numerica al 27’ della ripresa, sul 2-1, e salterà il recupero di giovedì col Pineto.

Primo tempo equilibrato: tra i bianchi si distingue Cavuoti, pericoloso in un paio di occasioni. La partita svolta nel secondo, con Salifou che tra il 15’ e il 17’ confeziona il 2-0 per la Juve Next Gen. La rete di Nanni riapre la contesa al 25’, ma nel recupero, dopo il rosso a Dessena e il palo colpito da Yildiz, il neo entrato Mbangula chiude i giochi, firmando il 3-1 e condannando l’Olbia alla quinta sconfitta in campionato.

