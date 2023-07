Rossoblù con una leggera spruzzata di neroazzurro. Dall'Inter arrivano in prestito due giovani di qualità: il terzino sinistro Pelamatti e il centrocampista Nunziatini.

Doppio passaporto italiano e russo, classe 2004, Andrea Pelamatti ha svolto tutta la trafila nelle giovanili dell'Inter sino ad arrivare a giocare nella squadra Primavera del club nerazzurro. Per lui nella scorsa stagione 31 presenze e 2 gol tra campionato Primavera 1, coppa e UEFA youth league. In curriculum anche 8 presenze in Nazionale: prima under 15 e poi under 17.

Di un anno più grande ma sempre fuori quota (classe 2003) Francesco Nunziatini è un mancino di 184 cm di altezza che ha già alle spalle due stagioni in Lega Pro con 32 presenze totali. L'anno scorso era in forza al San Donato Tavarnelle ma a dicembre un infortunio al ginocchio lo ha costretto ai box fino a fine stagione. Nella stagione 2019-2020 Nunziatini ha collezionato anche 3 presenze in serie B con il Livorno. Può giocare come trequartista ed è un prospetto sul quale l'Inter ha scommesso con decisione acquistandolo dal Livorno.

