Roberto Felleca vorrebbe prendere in mano l’Olbia ma attende che gli svizzeri risolvano la questione stipendi. La squadra bianca è retrocessa in Serie D e c’è il forte rischio di una mancata iscrizione al prossimo campionato.

Ecco che l’ex dirigente di Foggia e Como si guarda anche attorno. Ci sarebbe anche l’opzione Messina. «Sto lavorando sia per l’Olbia che per il Messina», dice il dirigente selargino. «In particolare per i bianchi ma se non vengono sanati i debiti pregressi, almeno per quanto concerne gli stipendi, sarà difficile».

Felleca aveva condotto Como (ora in Serie A) e Foggia dalla D alla C. Nell’estate del 2019 aveva tentato di acquisire anche la Torres e la Reggiana.

© Riproduzione riservata