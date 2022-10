Giocare di sabato piace sempre più alle società dilettantistiche regionali. Tanto che dopodomani in Sardegna sono previsti 32 anticipi. In Eccellenza si gioca solo San Teodoro Porto Rotondo-Calangianus. In palio punti pesantissimi. Il Calangianus in settimana ha anche esonerato l'allenatore Melino.

Tutte le altre gare restano in programma per domenica: Villacidrese-Latte Dolce, Carbonia-Nuorese, Taloro-Budoni che si ritrovano quattro giorni dopo la sfida di Coppa finita 1-1. Le altre: Tharros- Li Punti, Sant’Elena-Ossese, Ferrini-Ghilarza, Iglesias-Bosa e Lanusei-Monastir.

Dieci gli anticipi della Promozione. Per il girone A, si giocano sabato alle 16 Andromeda-Castiadas, Cus Cagliari-Asseminese e Orrolese-Guspini. Domenica (ore 16): Atletico Cagliari-Cortoghiana, Gonnosfanadiga-Selargius, La Palma-Verde Isola e Villasimius-Villamassargia. Nel girone B, in programma sabato (ore 16), Bittese-Siniscola, Paulese-Fonni, Posada- Bono (D). Per il girone C anticipano Buddusò-Bonorva, Lanteri-Macomerese, Porto Torres-Thiesi, Sennori-Coghinas, Stintino-Luogosanto. Domenica alle 16 Abbasanta-Siniscola, Atletico Bono-Tortolì, Barisardo-Bittese, Fonni-Arborea, Idolo-Santa Giusta, Posada-Paulese e Tonara-Terralba.

In Prima categoria si giocano sabato Perdas-Ulassai, Don Bosco-Decimoputzu, Segariu-Monreale, Furtei-Gialeto, Villamar-Barumini, San Marco-Narboliese, Sanverese-Samugheo, Orai-Pattada, Tuttavista-Galtellì, Alghero-Cus Sassari e Ploaghe Ittiri. In Seconda categoria anticipano sempre a sabato, Gonnesa-Pula, Perdaxius-Sant'Anna Arresi, Santa Lucia Ussana, Villanovarulo-Meana, Cuglieri-Montiferru, Calangianese-Irgolese, Lauras-Delogu, Siniscola-Orosei, Andrea Doria-Padru e Santa Teresa-Minerva.

