In Eccellenza, tante conferme in casa Calangianus. La società giallorossa ha blindato Leo Del Soldado, Jimmy Tusacciu, Andrea Gori, Paolo e Alessio Inzaina, Raffaele Sambiagio, Fabio Azara, Roberto Mancini, Matteo Forzati, Mathias Barbuio, Vinicious Ciganha, Romolo Putzu e Alessandro Ferrari.

Il Selargius ha scelto il sostituto di Franco Giordano. Si tratta di Stefano Pani, ex vice allenatore del Castiadas. La società aveva anche altri nomi. Tra questi parrebbe anche l’ex Cagliari, Davide Carrus che ha avuto anche richieste pure in D e Eccellenza. Carrus, però, dovrebbe restare alla guida delle giovanili del Cagliari.

Sempre in Promozione, Massimiliano Pinna (ex Paulese e Santa Giusta) è il nuovo allenatore della matricola Tuttavista. Subentra al neo sindaco Franco Solinas. In Prima categoria, Pierpaolo Pilo è il nuovo tecnico della San Paolo Sassari.

© Riproduzione riservata