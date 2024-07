Organico pressoché al completo dall'Eccellenza in giù per la stagione 2024-2025. Nei termini previsti dal Comitato Regionale Sardegna, ossia entro venerdì scorso, hanno presentato domanda di iscrizione tutte le società aventi diritto nel massimo campionato isolano, in Promozione e in Prima Categoria. Le uniche non iscritte sono tre di Seconda Categoria: Atletico Lotzorai, Gairo e Thiesina 2010. Questo fa sì che, in vista dei campionati che inizieranno tra fine agosto e inizio settembre (le date sono ancora da ufficializzare), gli organici diano questi numeri contando già le formazioni ammesse per completamento organico come vincenti dei playoff: 16 società in Eccellenza, 33 in Promozione, 64 in Prima Categoria e 96 in Seconda Categoria. Situazione che apre a possibili ripescaggi: se ne saprà di più a breve, considerato che il 29 luglio scade il termine perentorio per il versamento della tassa di iscrizione (che, se non pagata, porta all'esclusione dal campionato).

Le domande. Ad aver chiesto il ripescaggio in Eccellenza c'è una sola società, l'Usinese che ha perso la finale 1°/2° posto dei playoff di Promozione contro l'Alghero. Difficile però che questa domanda venga accolta, dato che più volte il Comitato Regionale ha indicato la volontà di tornare a sedici squadre e il numero (salvo imprevisti) c'è. In Promozione l'hanno presentata Arbus Costa Verde (l'unica fra le retrocesse della passata stagione), Atletico Bono, Cannonau Jerzu Picchi, Castelsardo e Tonara. Qui, in linea teorica, almeno un ripescaggio dovrebbe esserci per avere due gironi da diciassette squadre, a meno che non si decida di portarli entrambi a diciotto e nel caso ne servirebbero tre. Per la Prima Categoria, dove al momento sarebbe possibile formare quattro gironi da sedici, l'hanno chiesto Atletico FC Sanluri, Bariese, Bottidda Calcio, Bultei, Calcio Capoterra, Domusnovas, Fermassenti, La Salle, Lauras, Lulese 1981, Macomer Calcio, Palau, Porto Cervo, Ruinas 81, Supramonte e Virtus Furtei, più la Frassinetti che però ha inviato una domanda incompleta. In aggiunta, sono in 25 ad aver chiesto il ripescaggio in Seconda Categoria.

© Riproduzione riservata