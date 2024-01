Cambio in panchina nel Macomer, compagine che milita nel girone C di Prima Categoria. Da ieri sera, infatti, Lello Atzori, non è più la guida tecnica della prima squadra. L’ufficialità in una nota diffusa dalla società sui propri canali. «Si dividono le strade dell’Asd Macomer calcio e del mister Lello Atzori – recita la nota della società - che, da ieri sera, non è più il tecnico della Prima squadra. La decisione, presa dal gruppo dirigente, si è resa necessaria a causa delle difficoltà emerse nell’ultimo periodo che richiedono un cambio di marcia per rilanciare la stagione in corso. A Lello vanno comunque i sinceri ringraziamenti di tutto il gruppo giallorosso per la dedizione e l’impegno messo in campo anche in questa stagione e per avere impostato uno degli obiettivi di inizio anno con la valorizzazione della nutrita schiera di ragazzi che hanno ringiovanito la rosa».

Atzori, che della società giallorossa è stato giocatore e tecnico, ha guidato la squadra alla promozione in Prima della scorsa stagione, anno del centenario della società. Nei prossimi giorni la società renderà noto il nome dell’allenatore a cui verrà affidata la guida tecnica della Prima squadra.

