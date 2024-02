Pari in Seconda categoria fra l'Accademia Dolianova e La Pineta: 1-1 il risultato finale con reti di Forte per gli ospiti e di Scull per i locali: i padroni di casa hanno giocato con Corso, Agus, Locci, Mameli, Mascia, Matteo Murgia, Nonnis, Puddu, Scull, Serra, Usai.

La Pineta, con Contu, Secci, Baccoli, D. Olla, Serra, Orrù, Forte, Schirru, Chernetskyi, T. Olla, Tronci.

Nell'altro anticipo del girone A vittoria per 2-1 del Sardara col Sinnai. Il Sinnai ha giocato con Carta, Etzi, Grifagno, Fadda, A. Palmas, Corona (85’ Deias), Vacca (70’ Spanu), Nje, Porru (50’ Zedda), Bassetto, Melis (65’ J. Palmas).Il Sardara, con Sardara: Concas, F. Steri, Ibba, Mameli, E. Scintu (57’ Pes), N. Scintu, G. Corda, A. Corda, Sanna, Abis (87’ Sabiu), Orrù (57’ L. Fadda).

