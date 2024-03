Nessun anticipo domani in Eccellenza dopo il turno infrasettimanale giocato mercoledì. In programma invece quattro anticipi di Promozione e nove di Prima categoria. In Promozione, Lanusei-Castiadas e la gara clou domani.

La squadra del Sarrabus, vice capolista del girone A, ha necessità di far punti per conservare il suo secondo posto dietro la capolista Monastir, ormai ad un passo dall’Eccellenza. All’andata finì in un pareggio. Sempre in Promozione si giocano sempre dpmani tre gare del girone B: Lanteri-Sennori, Macomerese-Bonorva e Tuttavista-Posada. Si giocherà alle 15.

In Prima categoria sono in programma oggi alle 15 Sant’Elia-Azzurra, Mogoro-Isili, Segariu-Decimoputzu, Dorgalese-Bittese, Thiesi-Ozierese, Ittiri-Olmedo, Ploaghe-Berchidda e Siligo-Tissi.

