Diverse novità, al maschile e al femminile, nelle fila delle formazioni calcistiche dell’oristanese. A partire dalla Tharros femminile, compagine che nella prossima stagione parteciperà al campionato nazionale di serie C. La società oristanese, dopo le prime conferme, ufficializza, infatti, anche il primo acquisto. Si tratta di Marta Serra, classe 2005, nella scorsa stagione punto di forza nel Su Planu. Serra è una centrocampista forte tecnicamente e fisicamente, in pianta stabile nella rappresentativa nazionale Under 20 della Lnd.

Nel maschile, campionato di Promozione, arriva un rinnovo in casa Arborea. È quella di Paolo Atzeni, capitano e attaccante della formazione allenata dal confermato Virgilio Perra. Per Atzeni sarà la quindicesima stagione di fila con la maglia dei “canarini”. Conferme anche a Santa Giusta, che nelle scorse ore ha annunciato la prosecuzione del rapporto con Stefano Frau, alla terza stagione con la maglia gialloverde. Frau sarà ancora il cursore di fascia a disposizione di mister Nicola Lampis.

In Prima Categoria l’Atletico San Marco Cabras ha reso noto il nome dell’allenatore che sostituirà Andrea Contini alla guida della squadra. È Matteo Musu, alla prima esperienza da tecnico (l’anno scorso è stato vice di Contini), dopo una lunga carriera da giocatore (ha vestito le maglie, tra le tante squadre, di Tharros, Ghilarza, Santa Giusta, Abbasanta e Atletico San Marco come ultima esperienza in campo). In Seconda Categoria, infine, il Nurachi ha ufficializzato Francesco Pintor come tecnico in vista della prossima stagione. Sostituisce Mauro Fois.

