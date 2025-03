Il calcio regionale propone per questa settimana due gare, entrambe per mercoledì. Alle 16 si gioca il recupero di Eccellenza Barisardo-Monastir. Si deve giocare solo il secondo tempo dopo che la gara era stata sospesa sullo 0-0 per un infortunio all'arbitro.

Per la Coppa Italia Promozione sempre mercoledì si gioca alle 18 Coghinas - Buddusò (andata 0-0).

