Continua la campagna di rafforzamento della Tharros femminile in vista del prossimo campionato di Serie C. La società biancorossa infatti ha ufficializzato nelle scorse ore l’acquisto di Marika Piras, centrocampista abile tecnicamente che ha tra le qualità anche una buona visione di gioco, classe 2003. Piras ha già giocato in passato a Oristano, con la maglia dell’Atletico Calcio, mentre nella passata stagione ha disputato la Serie C con il Riccione Calcio. È il quarto acquisto a disposizione di mister Suella.

In Promozione maschile, invece, novità in casa Arborea. In realtà si tratta di un ritorno: Francesco Ullasci, portiere classe ’88, farà parte della rosa a disposizione di Virgilio Perra. Nella scorsa stagione Ullasci aveva difeso i pali della porta del Terralba di Francesco Bellu.

In Seconda Categoria, infine, il Norbello ufficializza il nome del nuovo allenatore: è Fabrizio Cinus, ex allenatore del settore giovanile del Ghilarza e l’anno scorso collaboratore di Chicco Guai proprio a Norbello. Colpo in entrata in casa Sanverese: arriva infatti a rinforzare il centrocampo Matteo Cuccu, classe ’89, centrocampista ex Nurachi.

