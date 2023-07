Continuano ad arrivare le conferme ufficiali in casa Tharros, che l’anno prossimo sarà ai nastri di partenza del torneo di Eccellenza. Il sodalizio oristanese, infatti, riparte dallo stesso tandem d’attacco che sarà ancora composto da Simone Calaresu e Andrea Sanna. Nel torneo scorso il duo Calaresu – Sanna ha messo a segno oltre 30 reti, con la punta oristanese capocannoniere del campionato a quota 25.

In Promozione, invece, prosegue la campagna di rafforzamento del Terralba F. Bellu. Proprio dalla Tharros, arriva agli ordini di Maurizio Firinu il difensore Alessandro Lasi, 31 anni ad agosto e, prima di aver trascorso tre stagioni in maglia biancorossa, già punto di forza di Budoni (serie D) e Arborea (tra Promozione e Prima Categoria). Lasi, in grado di ricoprire più ruoli della difesa, predilige le giocate con il piede mancino e unisce alla grande tecnica una spiccata intelligenza tattica.

In Prima Categoria, tris di acquisti per il Samugheo. Alla corte del tecnico Giorgio Ferraro arrivano il portiere Andrea Carta (dalla Freccia Parte Montis Mogoro) e gli attaccanti Alex Pistis (dal Santa Giusta) e Matteo Uras (in passato con le maglie di Ghilarza, Atletico Cabras, Ruinas 81 e Oristanese). Novità, infine, sulle panchine delle oristanesi di Seconda Categoria. La Sanverese ufficializza Roberto Sau come guida tecnica della prima squadra. Sau, reduce da due stagioni con l’Oristanese, in passato ha allenato anche Santa Giusta e Tramatza. La stessa Oristanese, invece, sarà guidata da Alessandro Lepori (ex tecnico di Sant’Anna, Santa Giusta, Folgore e Sanverese) che aveva già indossato la maglia biancorossa da giocatore.

