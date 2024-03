Mentre nell'arcipelago già si fa festa , le altre Galluresi si preparano per il rush finale. La prima sentenza del campionato di Eccellenza è arrivata questo pomeriggio: L'Ilvamaddalena è in serie D.

La certezza del salto ,con quattro turni di anticipo, è stata sancita dalla vittoria a Bonorva ,contro il Bosa. A questo più che meritato traguardo i Maddalenini, o anche Arsenalotti , come venivano chiamati una volta, sono approdati dopo aver disputato una stagione , per dirla alla Vasco Rossi: " Al massimo", ed anche , in omaggio al loro spendido arcipelago : "A gonfie vele". I biancocelesti pur non essendo stati , sinora, la squadra che ha realizzato più gol, ha ottenuto ben 19 vittorie, con l'ultima, comunque di proporzioni tennistiche (0-6). Exploit realizzativi di questa portata, o giù di lì, se ne ricordano altri due: 5-2 in trasferta col Sant'Elena e 4-0 in casa contro il Taloro. Nelle restanti vittorie ed in particolare in una decina di esse il successo è stato di corto muso.

Non sono state queste vittorie ottenute per il rotto della cuffia , ma proprio in esse c'era l' essenza della squadra matura, che oltre che a farli i goal era capace anche di difenderli molto bene. I numeri del trionfo della squadra di Carlo Cotroneo, un mix bilanciato di esuberanza in panchina e di grande signorilità al di fuori, e che dalla scorsa estate siede sull'ultracentenaria panchina dell'isola cara a Garibaldi ,si completano con i 7 pareggi : 5 in trasferta e due soltanto in casa , di cui uno col Tempio, con identico risultato anche al ritorno (0-0). Due sono state le sconfitte.

Per tornare brevemente all' apertura , le altre Galluresi avranno di che lottare per centrare i traguardi di play off ed out. Il Tempio gia' il mercoledì dopo Pasqua avrà la possibilità , battendo la Ferrini, nell'ultima tranche della trentesima giornata, di riportarsi al primo posto nella griglia dei play di sopra. San Teodoro e Calangianus sono già proiettate verso la trentunesima: entrambe in casa dovranno vincere a tutti i costi : la prima per introiettare i punti mancanti per la certezza della salvezza diretta, i Calangianesi per tenere quanto più lontani i play out.

© Riproduzione riservata