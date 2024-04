Tutto è bene ciò che finisce bene. È il caso delle quattro portacolori Galluresi dell'Eccellenza che, alla 34esima ed ultima giornata , hanno raggiunto i loro obbiettivi. Senza dubbio lo ha fatto l'Ilvamaddalena che, a distanza di un solo anno , è tornata in serie D. A quanto è dato sapere inoltre , sta già mettendo solide basi per il futuro programmando tutto o quasi per tempo. Gli isolani promossi già da tempo, hanno voluto salutare i loro appassionati tifosi, dopo tre insuccessi di fila, con una vittoria.

Andando per ordine di classifica eccoci al Tempio: i Galluresi di sotto il "Limbara" il traguardo play off lo hanno centrato, anche se non in una posizione ideale, come si andava invece profilando fino a non molte giornate fa. Ma non è tempo di se, di ma, di però: di colpe di questo o di quell'altro, per quello che è stato. Bisogna rimanere uniti e concentrati e provarci. Per riflettere sugli errori fatti, ci sarà tempo e modo in futuro. Per ultime, ma non perché il traguardo sia meno importante , parliamo di Calangianus e del San Teodoro Porto Rotondo che, chi una domenica prima, chi all'ultimo hanno evitato la lotteria dei play out, appaiate a quota 41. In diversi sono avvezzi ad usare questa frase: «Non ditemi chi ero ditemi chi sono». Ebbene, nel nostro caso siamo del parere che considerando il passato, si apprezza ancor più il presente

. Ne sono appunto un chiaro esempio sia i Galluresi dell'interno, che quelli del mare ed a parlare sono i numeri: nelle prime 4 giornate erano entrambe a zero punti e chiudevano la classifica. Dalla quinta i Teodorotondini e dalla sesta i Calangianesi , con cambi di allenatori annessi , hanno intravisto uno spiraglio di luce.Riteniamo inoltre che, anche chi li aveva preceduti in panchina, qualcosa di buono l'avevano seminato e poi i subentranti sono stati bravi a raccoglierlo. E come si dice in Gallura: A un alt'annu meddu.

