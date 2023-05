Più di 150 i bambini presenti per l’ultima giornata del 26esimo torneo di Sant’Efisio a Frutti d’Oro, frazione di Capoterra. Le finali si sono disputate la mattina del primo maggio in attesa dell’arrivo del Santo a Su Loi.

Al termine delle partite sono stati premiati tutti i partecipanti al torneo, dai più piccoli ai più grandi, con medaglie e caramelle per tutti. Le società che hanno partecipato sono 16 in totale, partendo dalla categoria Primi Calci fino ad arrivare agli Over 50, e provenivano da Capoterra, Uta, Sarroch, Pula e Villa San Pietro.

La notizia più bella per i fedeli della parrocchia di Frutti d'Oro era arrivata in settimana: il ritorno di Don Battista, che non aveva potuto celebrare la messa inaugurale del torneo a causa di un malore.

