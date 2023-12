Cambio in panchina alla Verde Isola, nel Girone A di Promozione. Si è dimesso l'allenatore Maurizio "Titti" Podda, arrivato a Carloforte a giugno dopo un anno di stop a seguito della fine della sua esperienza al Villamassargia.

Per questi giorni la squadra è stata affidata al capitano Nicola Lazzaro, che sta già guidando la formazione Juniores: sarà lui l'allenatore-giocatore domani alle 15.30 in Verde Isola-Monastir, ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia Promozione. Il match si giocherà al Comunale di Monastir perché i carlofortini - che all'andata hanno vinto 1-2 - non hanno trovato un campo nel Sulcis, non potendo giocare nel proprio complici i lavori di ristrutturazione.

La Verde Isola in campionato è penultima con 9 punti in 12 giornate, venerdì scorso ha perso 3-0 in casa del Pirri terzo in classifica. Da giovedì atteso il nuovo allenatore, ancora da definire, che debutterà domenica nella sfida salvezza con l'Idolo a Sant'Antioco.

