Primi importanti acquisti per il Sennori, compagine che milita nel girone C di Promozione, che la passata stagione, da matricola, si è classificata a ridosso delle grandi, dopo uno splendido campionato.

Ingaggiato l'ex capitano del Porto Torres Mattia Masia, classe 1999, un difensore esperto, capace e soprattutto molto roccioso. Vestirà la casacca del Sennori Roberto Cacace, 29 anni, mancino, che può ricoprire vari ruoli di centrocampo. Passata stagione nel Coghinas. Dalla Lanteri arriva l'esterno alto Mattia Asara, classe ‘95, che potrebbe garantire qualche rete in più alla compagine. Andrà a rinforzare il reparto offensivo Salvatore Pilo, classe 1999, nativo di Sorso, l'anno scorso a Siligo in Prima Categoria, ma con importanti esperienze nel Taloro e Stintino (tra le altre). Sempre in avanti si registra l'ingaggio dell'ariete Roberto Galante, esperienze a Li Punti, Porto Torres e Ittiri. A centrocampo altro acquisto: il giovane Antonio Marongiu (2003), passata stagione nell'Atletico Sorso, in cui ha realizzato 17 reti.

Ma la campagna di rafforzamento non finisce qui: «Abbiamo in serbo nei prossimi giorni importanti colpi di mercato», afferma il presidente Gianni Desini. Alla guida tecnica è stato riconfermato Massimiliano Nieddu. Tra le partenze importanti quelle di Igene, Nuvoli e Camara.

