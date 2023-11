Sono quattro gli anticipi in programma sabato nel campionato di Promozione. Per il girone A, in scena alle 15, Arbus-Terralba, Castiadas-Arborea e Gonnosfanadiga-Atletico Cagliari. Attesa per il big match dell’“Annunziata” tra la capolista e l’Arborea di Virgilio Perra.

Domenica si completa il quadro: alle 15, Tortolì-Guspini, Monastir-Idolo, Selargius-Cus Cagliari, Verde Isola-Orrolese e Villamassargia-Pirri e, alle 15.30, Lanusei-Gialeto.

Nel girone B, un solo anticipo: alle 15.30 Fonni-Ovodda. Domenica, alle 15, le altre: Alghero-Abbasanta, Lanteri-Luogosanto, Macomerese-Posada (a Ghilarza), Nuorese-Porto Torres, Siniscola-Montalbo, Stintino-Sennori, Tuttavista-Santa Giusta e Usinese-Bonorva.

© Riproduzione riservata