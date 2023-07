Nuovo allenatore, tre argentini (di cui uno ex nazionale under 17) e alcuni pezzi da 90 del panorama sulcitano. La Verde Isola di Carloforte sostiene di voler volare basso ma, al culmine di una mini rivoluzione estiva, parte sulla carta fra le squadre favorite per vincere il prossimo campionato di Promozione e salire in Eccellenza.

La formazione tabarchina guidata dal presidente Giuseppe Buzzo ha condotto infatti operazioni di mercato di spessore. In panchina si registra il nuovo allenatore, Titti Podda, di Carbonia, con un’esperienza ultradecennale.

Di spessore anche gli acquisti: sono arrivati gli argentini Ignacio Marroquin (attaccante), Augusto Colanari (centrocampista) e Matias Colombo (centrocampista, quest’ultimo, che ha vestito la casacca biancoceleste dell’Argentina nella categoria under 17). Da annoverare poi l’esperto Michel Milia prelevato dal Villamassargia. Fra i confermati, spiccano giocatori quali Boi, Luxoro, Lazzaro, Arrais.

© Riproduzione riservata