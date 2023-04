Daniele Salerno è il nuovo allenatore del Tortolì (Promozione). È ufficiale. Trentanove anni il prossimo 30 maggio, il tecnico è reduce dalla miracolosa salvezza con la Castor in Prima categoria. Cresciuto nel settore giovanile rossoblù, Salerno ha esordito in prima squadra nella stagione 2003/2004 con la compagine guidata da Antonio Ravot in Eccellenza.

Poi l'esperienza (breve) con l'Ilvamaddalena. Attaccante col fiuto del gol, è tornato a giocare nel Tortolì, dal 2011 al 2013, dopo anni entusiasmanti nel Lanusei. Ha giocato anche con Barisardo, Baunese, Fonni e nella stessa Castor, concludendo la carriera da calciatore con la vittoria del campionato di Seconda categoria a Tertenia, per poi iniziare proprio in biancorosso l'avventura da allenatore.

Due salvezze in Prima categoria e poi il passaggio alla Castor, con una promozione dalla Seconda nella scorsa stagione e la salvezza senza passare dai playout. Obiettivo tutt'altro che scontato perché quando Salerno è stato chiamato al capezzale granata la squadra era distante 7 punti dalla quota di sopravvivenza.

Il club, presieduto da Andrea Demurtas, ha già in tasca il nome del vice Salerno: per la nomina di Massimo Corda, tecnico della Juniores del Tortolì, manca soltanto l'ufficialità. Con Salerno potrebbe arrivare in rossoblù anche Christian Ferreli, esperto difensore che del Tortolì è stato anche capitano prima di intraprendere diverse esperienze tra Barbagia e Ogliastra.

