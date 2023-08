Manca una settimana all'inizio della Coppa Italia di Promozione e c'è grande attesa per il derby del Meilogu tra Pozzomaggiore e Bonorva.

Nonostante disputino categoria diverse, i primi in prima categoria e i secondi in Promozione, la partita sarà sicuramente ricca di spunti e di emozioni, e sarà utile anche per capire a che punto è la preparazione delle due squadre in vista dell'inizio dei rispettivi campionati, fissato per il 24 settembre.

La gara, che salvo anticipi dell'ultimo momento, si disputerà domenica 3 settembre, alle 17.30, sul sintetico del Donna Luisa Meloni di Pozzomaggiore, sarà anche l'occasione per vedere sulla panchina delle due società i due nuovi allenatori: il Pozzomaggiore ha deciso di affidarla ad Antonio Rassu, vecchia conoscenza dei colori rossoblù con i quali ha disputato alcune stagioni. Il Bonorva, invece, ha deciso di chiamare Gian Mario Rassu, reduce da una grande stagione con l'Usinese dove ha vinto la Supercoppa e la Coppa Italia, oltre che essere arrivato secondo in campionato alle spalle del Tempio.

Per quanto riguarda l'organico, il Pozzomaggiore ha confermato praticamente quasi tutta la rosa dello scorso anno; l'inverso ha fatto il Bonorva che ha deciso di cambiare alcuni giocatori. Ora la parola passa al campo. Chi perde affronterà la Macomerese, a Macomer.

