Altre due squadre di Promozione si radunano in vista della prossima stagione: si tratta del Tortolì e del Sennori. La formazione ogliastrina, inserita nel girone A, si ritrova al Fra Locci agli ordini dell'allenatore Daniele Salerno. Il primo appuntamento ufficiale è in programma domenica 10 settembre, in Coppa Italia, contro la Baunese.

«La scelta societaria», si legge in una nota della società, «è stata quella di formare una rosa totalmente composta da calciatori locali, cercando i migliori interpreti del nostro territorio per rappresentare al meglio la nostra città e tutta l'Ogliastra e dando ai nostri ragazzi la possibilità di dimostrare le proprie qualità in un campionato ambizioso e competitivo».

Al lavoro, al Basilio Canu, anche la squadra romangina, che disputerà il girone B, che sarà ancora allenata da Massimiliano Nieddu e dal suo staff tecnico, che comprende il vice allenatore e preparatore atletico Francesco Cossu e il preparatore dei portieri Marco Piga. Al primo allenamento sono intervenuti anche il il parroco Don Giuseppe per una benedizione alla squadra e l'assessore allo Sport Roberto Desini per i saluti dell'Amministrazione comunale.

