In Promozione si è chiusa oggi la tredicesima giornata. Nel girone A, la capolista Monastir ha espugnato (0-1) il campo del Lanusei. Resta a due lunghezze il Castiadas che all’Annunziata ha battuto (2-1) l’Atletico Cagliari. Il Cus Cagliari non va oltre il pari (1-1) sul campo del Tortolì e resta in quarta posizione. Il Guspini batte (2-1) e aggancia in classifica l’Orrolese.

Non si arrende il Gonnosfanadiga che conquista un punto con la Gialeto: 1-1 il finale. Al “Virgilio Porcu” il Selargius piega (3-1) il Villamassargia. Chiude Verde Isola-Idolo 2-3.

Nel girone B, al “Frogheri” di Nuoro, la prima della classe Nuorese liquida (3-1) la pratica Santa Giusta. Resta ad un punto di distacco l’Usinese grazie al successo (3-0) col Luogosanto.

Cade (3-0) il Sennori a Siniscola e viene agganciato in terza posizione dall’Alghero che ha superato (3-1) lo scoglio Posada. Le altre Porto Torres-Coghinas 2-1 e Tuttavista-Lanteri 3-0.

