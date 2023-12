Ieri non è andato in goal, ma è stata comunque una grande festa per lui. Si tratta di Domenico Saba. Il capitano e attaccante dell'Usinese, classe 1991, ha festeggiato il prestigioso traguardo dei cento goal con la maglia della società del Coros che milita nel girone B del campionato di Promozione.

A festeggiarlo l'intera società, capitanata dal presidente storico Tonino Derosas e dal Direttore Sportivo Sandro Panzali, che lo ha voluto omaggiare con una maglia celebrativa in ricordo della giornata.

Lo scorso anno Saba ha contribuito alla vittoria della Coppa Italia di Promozione e della Supercoppa, oltre che al secondo posto in campionato. La squadra rossoblù, che ha battuto nell'ultima giornata il Santa Giusta al fotofinish, occupa il terzo posto in classifica, in coabitazione con la Lanteri Sassari.

