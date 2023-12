Si rafforza il Castiadas, squadra al secondo posto del girone A di Promozione, dietro il Monastir. La società rappresentata dal presidente Mauro Vargiolu, ha tesserato l'attaccante William Cabras, 19 anni, con trascorsi nelle giovanili del Cagliari.

Arriva a titolo definitivo dal Sadali e sarà a disposizione di mister Dessì per l'anticipo di questo pomeriggio (ore 15) in casa contro l'Orrolese. Possibili nuovi acquisti nei prossimi giorni. Cabras dovrebbe affiancare il bomber Mboup per dare più incisività all'attacco soprattutto nelle gare interne finora tabù per la squadra di casa.

Grande l'attesa per l'arrivo del nuovo attaccante: al campo dell'Annunziata atteso il pubblico delle grandi occasioni.

