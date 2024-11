Attesa per la sfida d'alta quota in programma per domani nel girone A di Promozione fra il Calcio Pirri e la capolista Lanusei. In programma anche Cus Cagliari-Tharros che domenica scorsa ha rimediato la prima sconfitta della stagione. Entrambe le compagini puntano all’intera posta in palio. L’Atletico Cagliari è impegnato sull’ostico campo dell’Orrolese. La Villacidrese ospita il Terralba di Maurizio Firinu.

Il Castiadas fa visita ad un’Arborea rigenerata dal successo nel derby contro la Tharros. Una gara aperta ad ogni risultato. Attesa anche per Tortolì-Sant'Elena, due squadre che hanno assoluta necessità di rilanciarsi.

La giornata di domani prevede infine Atletico Masainas-Uta, Selargius-Idolo e Villamassargia-Guspini. Nel Selargius dovrebbe debuttare il difensore Pancotto che ha appena raggiunto l'accordo con la società.

