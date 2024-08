Prosegue l’opera di costruzione delle compagini che prenderanno parte ai prossimi tornei regionali di calcio.

È il caso dell’Arborea, Promozione, che nelle scorse ore ha annunciato il rinnovo con il portiere Francesco Ullasci. Ullasci, classe ’88, che in passato ha vestito anche le maglie di Terralba, Tharros e Abbasanta, è un elemento che garantisce a mister Nicola Battolu grande affidabilità ed esperienza tra i pali. In Prima Categoria si muovono le società in vista dell’inizio della preparazione.

A partire dalla Freccia Parte Montis, che conferma alla guida tecnica Giancarlo Boi. Per Boi sarà la sesta stagione sulla panchina della formazione mogorese. Il Samugheo allenato da Giorgio Ferraro, confermato anche lui, ufficializza gli innesti di Pietro Ginesu (ex Silanus e Arborea) e Marco Fresu (dalla Tharros).

Tante le conferme dalla scorsa stagione. Tra tutte quelle del portiere Andrea Carta, Matteo Uras, Lorenzo Frau, Giovanni Arru, Alessio Cuboni e il bomber Alex Pistis. Infine, doppio colpo in entrata in casa Silanus del neo-tecnico Cristian Lai. I volti nuovi sono quelli del giocatore offensivo Riccardo Sanna (dal Bultei), e del difensore Daniele Mura (ex Macomer). Confermati, inoltre, Eddy Tola, Gianpaolo Siri e Manuel Dessì.

© Riproduzione riservata