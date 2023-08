Al via tra sabato e domenica la Coppa Italia di Promozione: 41 le squadre partecipanti. In programma Sennori-Alghero, Coghinas-Luogosanto, Pozzomaggiore-Bonorva, Posada- Montalbo di Siniscola, Nuorese-Ovodda, Arbus-Guspini, Orrolese-Monastir, Pirri-Cus Cagliari, Castiadas-Selargius, Tortolì-Baunese, Idolo-Lanusei.

E anclora Arborea-Teralba, Abbasanta Santa Giusta, Verde Isola Carloforte.Villamassargia, Stintino-Lantieri, Campanedda-Usinese.

Particolare attesa per l'esordio dell'Alghero (squadre con un passato anche in Serie C), per il Castiadas, il Lanusei (che appena quattro anni fa ha sfiorato la Serie C), per il Selargius e la Nuorese, ugualmente con un passato in C.

