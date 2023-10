Il girone B di Promozione proporrà una quinta giornata che partirà domani con quattro anticipi: al Rocca Ruja si affronteranno lo Stintino, reduce dalla netta vittoria in casa del Bonorva di domenica scorsa, e il Coghinas, che vuole rimediare la sconfitta interna di domenica scorsa con il Galtellì.

Al Walter Frau di Ghilarza scendono, invece, in campo la Macomerese di Pierluigi Scotto, che nello scorso turno ha battuto in trasferta il Porto Torres, e il fanalino di coda Abbasanta. Al Pino e Fabiana Solinas si affronteranno il Siniscola Montalbo e la Nuorese, mentre il Peppino Sau ospiterà la sfida tra l'Usinese e l'Alghero.

Cinque partite in calendario nella giornata di domenica 22 ottobre: al Mulas partita tra la penultima del torneo, il Fonni, e una delle prime della classe, il Sennori. Al Luigi Lacu il Luogosanto cercherà a tutti i costi i tre punti affrontando la prima in classifica Santa Giusta. A Sassari, nel campo di via Torralba, andrà in scena la partita tra la Lanteri, che domenica scorsa ha rifilato sei goal in trasferta al Posada, e il Bonorva, che arriva all'appuntamento con sul groppone due sconfitte consecutive. A Sa'e Marina sfida sicuramente avvincente tra Ovodda e Posada.

