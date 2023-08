È un Coghinas con grandi ambizioni quello che si è ritrovato ieri per iniziare la preparazione in vista prima della Coppa Italia, che la vedrà impegnata con Luogosanto e Porto Cervo, sia per il campionato di promozione, girone B.

Tutti agli ordini di mister Nicola Spano, confermato dopo aver raggiunto la salvezza, nello scorso campionato, avendo la meglio dell'Oschirese.

Non c'è più il bomber Ferreira, passato al Valledoria, ma la società guidata da Fabrizio Per lo ha sostituito con un pezzo da novanta per la categoria: quel Sergio Valenti che tanto bene ha fatto nel Tempio, dando un grande contributo alla promozione in Eccellenza.

Tra i nuovi arrivi anche Pablo Val, Nicolò Cirotto, Franco Tugulu, Matias Giammalva, Federico Romero e Simone Dettori.

