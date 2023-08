Continuano le conferme in casa Arborea, compagine che nella prossima stagione disputerà il campionato di Promozione. La compagine gialloblu, infatti, nelle ultime ore ha confermato l’attaccante Marco Atzeni. Atzeni, classe 1990, prodotto locale, è una delle punte più prolifiche del secondo torneo regionale. Nella scorsa stagione, infatti, ha messo assieme 18 reti in totale e, in passato, ha vestito le maglie di Tharros, Taloro Gavoi e Arbus. Una pedina importante nello scacchiere a disposizione di mister Virgilio Perra.

La conferma dell’attaccante arriva dopo quelle del fratello e capitano della squadra, Paolo Atzeni, del portiere Roberto Petucco, del difensore Luca Mascia e il rientro di Francesco Ullasci (anche lui portiere). Sempre in Promozione, l’Abbasanta annuncia l’arrivo dell’esterno d’attacco Andrea Onida, ex Ghilarza, Paulese e Norbello. In Prima Categoria arrivano le prime novità in casa Paulese. La squadra di Paulilatino, appena retrocessa dal torneo di Promozione, ufficializza il nome del nuovo allenatore, Gianluca Congiu, ex mister della Juniores della Tharros. Novità in rosa, con l’arrivo del portiere Lilliu, del difensore Daniel Sanna, di Martin Savy (ex Bittese), dei centrocampisti Federico Fernandez e Sergio Gonzales e della punta Angel Lozano. Nelle prossime ore potrebbero esserci ulteriori novità nel gruppo che sarà a disposizione di Congiu.

