Ha un nuovo presidente l'Asd San Giorgio Perfugas, squadra che milita nel girone E del campionato di Prima categoria: si tratta di Stefano Marras.

La comunicazione è arrivata a seguito delle dimissioni di Pier Luigi Mannoni. Figlio d'arte, il padre Giovanni è stato portiere della squadra anglonese tra gli anni cinquanta e sessanta.

«Ha vestito per diversi anni i nostri colori e ora si appresta a vivere questa nuova avventura - si legge in una nota della società -. Buon lavoro a lui e a tutte quelle persone che continueranno ad impegnarsi per scrivere altre pagine appassionanti della nostra storia. Intendiamo rivolgere inoltre un ringraziamento al presidente uscente per la collaborazione che c’è stata questi mesi».

