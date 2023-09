Riparte con grande entusiasmo e voglia di far bene l’avventura dell’Atletico San Marco Cabras. La compagine lagunare è stata inserita nel girone C del torneo di Prima Categoria, che inizierà il prossimo 24 settembre.

A guidare la San Marco sarà Matteo Musu, lo scorso anno secondo di Andrea Contini sempre con i cabraresi, alla prima esperienza da allenatore dopo un passato ai più alti livelli regionali come giocatore (ex Tharros, Ghilarza, Santa Giusta, Abbasanta e lo stesso Atletico San Marco come ultima esperienza).

Al suo fianco Fabio Piras, nel ruolo di vice, e Paolo Deiola. Confermata parte della rosa dello scorso anno, tra cui Doukoure, Federico Frau (l’anno scorso 13 reti), Cancedda, Fabrizio Sale e Daniele Cossu. Tra i volti nuovi, invece, l’attaccante Ivan Mereu (ex Palmas 95, Virtus Villaurbana, Sanverese e Santa Giusta), Manuel Caria, Diego Contini, Matteo Sanna, Simone Sale (dall’Oristanese), Simone Matteoli (ex Simba), Nicola Serra e Luca Sireus (ex Oristanese). Squadra giovane, dunque, che farà il suo esordio in trasferta, sul campo del Porto San Paolo.

