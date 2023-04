La separazione tra Alberto Piras e il Tortolì, seppur nell'aria da tempo, ha dato il via a una cascata di voci e ipotesi più o meno fondate su quel che potrà accadere in estate sul fronte degli allenatori: un solo ingranaggio, in sostanza, è stato sufficiente per immaginare un effetto domino dalla portata internazionale, pronto a investire le squadre ogliastrine.

E tra ieri e oggi sono arrivate le prime ufficialità in Prima categoria: Daniele Salerno saluta la Castor Tortolì, Tore Mereu la Baunese. Per Salerno si prospetta un futuro sulla panchina del Tortolì, squadra di cui è stato capitano, dove potrebbero ritrovare suo cugino Christian Ferreli, difensore di esperienza reduce da una stagione sfortunata (causa serio infortunio) con la Baunese.

Voci, per ora. Anche se, in realtà, il presidente del Tortolì, Andrea Demurtas, ha ammesso che quello di Salerno è tra i profili al vaglio della società. Il tecnico è reduce dalla salvezza con la Castor, squadra che ha rilevato a gennaio in una situazione di classifica piuttosto critica. Nella mattinata odierna è arrivata anche l'ufficialità della Baunese che, dopo quattro anni di collaborazione con Mereu, cambierà guida tecnica. I neroazzurri, nella stagione appena conclusa, hanno sfiorato il salto in Promozione, sfumato per un solo punto nel testa a testa con il Calcio Pirri.

