Promozione in Prima categoria mancata per un soffio. Il San Vito ci ritenterà la prossima stagione, anche se la strada potrebbe essere più breve con un ripescaggio. Non solo per il secondo posto colto questa stagione nel girone A della Seconda categoria, ma anche per il passato della squadra del Sarrabus, che alcuni anni fa ha giocato anche in Promozione.

Tra l'altro, il San Vito potrà disporre di una nuova struttura pronta ad essere utilizzata a inizio della prossima stagione calcistica: un campo di gioco completamente rifatto in sintetico e con una dimensione adatta anche alla Serie D.

«La società chiederà il ripescaggio», dice l'allenatore Angelo Padiglia. «Il San Vito, tra l'altro, non è stato mai ripescato: visto il secondo posto di questa stagione, ad un solo punto dal Settimo, vista la disponibilità di un impianto sportivo rifatto e vista l'importanza strategica nel Sarrabus, il San Vito ha davvero tutti i numeri per poter trovare spazio in Prima categoria».

