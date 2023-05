Una società dal passato illustre fondata da Salvatore Murru, uomo straordinario scomparso diversi anni fa, che ha avuto un ruolo importantissimo non solo nello sport, ma anche nel sociale di Monserrato. Una società che continua a ricordarlo e a dedicargli i successi sul campo.

L‘Azzurra Monserrato ha conquistato nella stagione appena finita un ottimo terzo posto nel girone A di Prima categoria, e oggi è la prima società calcistica di Monserrato: «Siamo ripartiti con lo stesso spirito e la stessa voglia con la quale l’anno scorso avevamo vinto il campionato di Seconda categoria con tre giornate d’anticipo», dice il presidente, Roberto Murru. «La dedica va sempre al nostro storico presidente Salvatore Murru, mio padre. Siamo partiti con buone aspettative perché gli ingredienti c’erano già tutti: è bastato rafforzare di poco lo staff tecnico guidato da mister Casu, con l’arrivo di Contu che ci ha permesso anche di partecipare al campionato Juniores da cui, durante la stagione, sono arrivati nove ragazzi per la prima squadra. Una grandissima soddisfazione per la società, lo staff tecnico e per gli stessi giovanissimi calciatori».

Anche la società è stata rafforzata con l'arrivo di quattro nuovi dirigenti. Il tutto ha preso slancio grazie al supporto degli sponsor, del sindaco Tomaso Locci: «A inizio stagione», ha aggiunto Murru, «abbiamo confermato quasi tutti i giocatori che avevano vinto la seconda categoria: Deiana, Cabiddu, Flaminì, Cannavera, Pusceddu, Soumahoro, Spiga, Tulli e Vacca. Sono poi arrivati calciatori che conoscevano la categoria: Cordeddu, Sica, Cabua, Contu, Corona, Cordone, Lallai, Mazzei, Perra e Puddu. Il terzo posto colto in Prima categoria, è arrivato di conseguenza».

A dicembre sono stati tesserati anche Anziani, De Caria e Tidu. Tra i fuoriquota, Palimodde S., Zuddas, Milia, Macis, Soro, Monni e Vaccargiu: «Protagonisti principali i ragazzi che ci hanno permesso di gustarci tanti successi e tante soddisfazioni in un campionato da neopromossi e molto difficile, portando Monserrato sul podio di questo campionato. Squadra che vince non si cambia, tutti confermati. Per il prossimo campionato», chiude Roberto Murru, «cercheremo di migliorarci ancora».

