Quando la partita sembrava incanalata verso lo 0-0, il Thiesi trova il guizzo vincente con Gavino Cabras. Lui, il giocatore della domenica per i neroverdi, ha realizzato al 95' il goal vittoria per la società del presidente Peppino Mannu contro la Dorgalese, nella seconda giornata del campionato di prima categoria, girone C, vendicando così la pesante sconfitta contro l'Orosei di domenica scorsa e che fa esultare i tifosi locali accorsi al comunale di Cheremule, un bell'impianto in erba sintetica.

«Sono contentissimo», ha dichiarato Cabras, «perché sembravamo davvero una squadra. Con fatica e sbagliando molti goal, alla fine siamo riusciti a passare in vantaggio. Speriamo di continuare così. Sono contentissimo di vestire questa maglia».

Ora la testa va subito alla partita di sabato prossimo, alle 16, sul campo del Silanus. Una vittoria che può essere di buon auspicio per il proseguo della stagione e che possa far dimenticare un'estate molto travagliata.

