Ci sono buone notizie per la Polisportiva Thiesi. Dopo che il presidente Peppino Mannu ha evitato il fallimento, iscrivendo la squadra al campionato di Prima Categoria, dove disputerà il girone C, e aver consegnato tutto all’amministrazione comunale per poter permettere a nuove compagini di prendere le redini della Società, purtroppo non andato a buon fine, si è deciso di tirare avanti ed evitare la scomparsa di questa gloriosa società nata nel 1929.

Il primo atto è stata la nomina del nuovo allenatore: Fabio Sechi. Un passato da giocatore come portiere a Cagliari, Torres, Berchidda, Bittese, Alghero, Valledoria e Usinese.

Da allenatore è stato all'Ossese per una decina d'anni con una vittoria del campionato di prima categoria, Ploaghe con il campionato vinto in prima categoria proprio davanti al Thiesi di Pippo Zani, due anni in promozione sempre con l'Ossese, con i play off persi ai rigori per andare in eccellenza e Ploaghe. L'ultima stagione è stato alla guida del Sorso.

