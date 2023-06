Antonio Borrotzu, 44 anni, ex bomber del calcio sardo, non vede l'ora di cominciare l'avventura da tecnico nel Castelsardo, squadra di Prima Categoria dal glorioso passato, che nelle sue fila in serie D ha visto passare gente come Antonio Langella, Stefano Udassi e Tore Pinna (solo per citare alcuni nomi).

Borrotzu è alla sua prima esperienza da capo allenatore. L'anno scorso, infatti, aveva fatto il vice a Li Punti nel campionato di Eccellenza, dando un notevole contributo alla causa della salvezza della squadra sassarese: «Ho accettato la proposta del Castelsardo perché la dirigenza mi è sembrata entusiasta e con voglia di fare bene», spiega Borrotzu. L'anno scorso a novembre mi avevano già cercato, ma dovevo onorare l'impegno col Li Punti. Non vedo quindi l'ora di mettermi al lavoro, in una grande piazza del calcio sardo, seguita da un pubblico competente e appassionato».

«Stiamo predisponendo una buona formazione», prosegue, «e inizieremo la preparazione molto probabilmente il 21 agosto al vecchio e glorioso Comunale. Abbiamo anche predisposto le prime amichevoli, con squadre importanti come Porto Torres, Lanteri e Sennori. I presupposti per fare bene ci sono tutti. Poi come sempre il campo darà il suo responso».

